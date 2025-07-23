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Названы самые полезные депутаты Госдумы от Новосибирской области

  • 23/07/2025, 09:00
Автор: Оксана Мочалова
депутат
Исследование проводилось по результатам летней сессии

Политологи Алексей Мартынов и Павел Данилин обнародовали очередной, 25-й рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Госдумы» по итогам весенней сессии. Исследование проводилось с апреля по июль 2025 года.

Народные избранники оценивались по четырем параметрам: индекс народного голосования (возможности депутата мобилизовать сторонников), индекс активности в Госдуме (законотворческая активность), индекс медийности (количество упоминаний в СМИ и информационном поле), а также экспертный индекс работы в регионе (оценка работы депутатов на территории экспертами).

Напомним, Новосибирскую область в нижней палате российского парламента представляют Александр Аксёненко («Справедливая Россия» — патриоты за правду»), Игорь Антропенко («Единая Россия»), Александр Жуков («Единая Россия»), Виктор Игнатов («Единая Россия»), Олег Иванинский («Единая Россия»), Александр Терентьев («Справедливая Россия» — патриоты за правду»), Дмитрий Савельев («Единая Россия») и Ренат Сулейманов (КПРФ).

Согласно рейтингу, никто из депутатов, избранных от региона, ни в Топ-50, ни в Топ- народного голосования не вошёл.

Индекс активности представили сразу три депутата: Александр Аксёненко (18 место вместо 34 в прошлом рейтинге) и Александр Терентьев (38 место, -1 позиция) и Игорь Антропенко, у которого 30 место (в прошлом рейтинге в Топ-50 по этому показателю он не входил).

В Топ-50 по индексу медийности помимо Аксёненко и Антропенко, вошёл Александр Жуков, а в экспертный индекс — Александр Жуков и Виктор Игнатов.

В общем рейтинге Александр Жуков поднялся на 12 строчек и занял 56, Игорь Антропенко — 75 (-54 строчки), Александр Аксёненко — 66 (-71 строчка), Виктор Игнатов — 75 (+2 строчки), Александр Терентьев — 145 (-12 строчек), Олег Иванинский — 175 (+8 строчек), Дмитрий Савельев — 179 (+10 строчек). Самые скромные показатели как и прежде показал Ренат Сулейманов — он опустился с 344 на 367 строчку.

полезность депутатов

Источник: интегральный рейтинг депутатов Госдумы

Новосибирскую область в верхней палате парламента представляют Александр Карелин и Владимир Городецкий. Они в рейтинг не вошли.

Ранее редакция сообщала, что Совет депутатов под Новосибирском распустили из-за безделья народных избранников.

Иллюстрация сгенерирована с помощью нейросети Шедеврум

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : коэффициент полезности депутатов депутаты Госдумы


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