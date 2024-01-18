Минздрав рассказал о состоянии пациентов с ожогами после аварии в Новосибирске

После коммунальной аварии в левобережье Новосибирска обратились 14 человек с термическими ожогами 1-2 степени. Три человека были госпитализированы в ожоговый центр областной клинической больницы.

— Всем пострадавшим оказана квалифицированная медицинская помощь. Госпитализация в ожоговый центр областной больницы понадобилась трем пациентам. Остальные будут лечиться амбулаторно. Состояние госпитализированных — стабильное, — рассказала Infopro54 заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина.

Напомним, ЧП произошло днем, 17 января, когда на улицах города было многолюдно. Фонтан с кипятком резко вырвался из-под замерзшего асфальта на улице Плахотного. Прохожие, которые оказались рядом, получили ожоги.

От коммунального гейзера пострадали не только люди — автомобили горожан получили повреждения, оказавшись в реках кипятка. Владельцы готовят иски в суд, чтобы возместить убытки.

Ранее редакция сообщала о том, что для устранения аварии на прорыве власти и СГК обещали привлечь не менее 40 бригад, в том числе из соседних городов: Искитима, Бердска.