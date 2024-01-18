К обеду начнут подавать тепло в дома жителей Ленинского района Новосибирска

Вторую крупную коммунальную аварию в Новосибирске удалось локализовать быстрее, чем ту, что произошла 11 января. Количество домов, попавших в зону отключения из-за очередного коммунального коллапса уже к ночи с 17 на 18 января снизилось с 200 до 69. Для устранения аварии на прорыве власти и СГК обещали привлечь не менее 40 бригад, в том числе из соседних городов: Искитима, Бердска. И энергетики, и представители мэрии передавали в своих телеграм-каналах, что при устранении этой аварии были учтены недоработки, которые были выявлены в ходе ликвидации прорыва на теплотрассе на минувшей неделе. Именно поэтому проблему удалось решить намного быстрее

К сегодняшнему утру областная больница и большинство жилых домов в Ленинском и Кировском районах города были переподключены на нормальные параметры теплоснабжения, уточнила пресс-служба правительства Новосибирской области. Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов добавил, что к теплоснабжению подключены все круглосуточные стационары левобережья Новосибирска за исключением корпуса туберкулезной больницы на улице Петропавловской. Там температурный режим обеспечивается электрическими обогревателями. По данным мэрии, движение трамваев №10,15,8 по улице Троллейной восстановлено.

Пока от теплоснабжения отключены дома, расположенные непосредственно в районе прорыва магистрального трубопровода. Поврежденный участок диаметром 700 мм на Петропавловской демонтирован. В СГК сообщали, что трубопровод был проложен в 1963 году, а в 1090 году проходил капитальный ремонт.

В СГК передают, что сварочные работы будут завершены к 12:00 18 января. Около 14.00 в магистраль начнут подавать теплоноситель. После этого начнется запуск домов и других объектов на нормальный режим теплоснабжения.

В мэрии добавили, что в дистанционном режиме сегодня работают восемь школ Кировского и Ленинского районов: Прогимназия № 1, школы № 49, 65, 109, 128, 170, коррекционная школа №107, коррекционная школа №152.

Напомним, из-за прорыва теплотрассы в Ленинском районе за помощью в медучреждения Новосибирска обратились 13 пострадавших. Эту информацию распространила пресс-служба регионального Минздрава. У всех обратившихся были диагностированы термические ожоги нижних конечностей I-II степени. Как пояснили в ведомстве, два человека госпитализированы в ожоговый центр областной больницы, оба находятся в удовлетворительном состоянии. Ранее пресс-служба СГК сообщала , что в морозы температура теплоносителя на Новосибирской ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 составляет 115-118 градусов.

Стоит отметить, что коммунальную аварию в Новосибирске прокомментировал и министр Минстроя России Ирек Файзуллин на заседании комитета по строительству и ЖКХ Госдумы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил новосибирский депутат Госдумы Александр Аксененко. Файзуллин подчеркнул, что для органов власти и специализированных служб критически важна способность оперативно реагировать и желание выправлять сложившуюся ситуацию в коммунальном хозяйстве в целом. По его словам, существующая нормативная база позволяет принимать все необходимые решения.

Напомним, следственный комитет по Новосибирской области сообщил о том, что проводится проверка по факту прорыва теплотрассы в Ленинском районе Новосибирска. Она проводится по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что из-за коммунальной аварии 11 января часть жителей Новосибирска оставались без тепла около 5 дней.