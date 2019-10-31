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Минздрав региона опроверг сокращение числа врачей в области

По официальным статистическим данным министерства здравоохранения Новосибирской области, количество врачей в регионе в 2018 году увеличилось.
  • 31/10/2019, 20:05
Минздрав региона опроверг сокращение числа врачей в регионе

Информация о сокращении числа врачей в Новосибирской области в 2018 году на 58% не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Представленная в ряде СМИ информация о том, что в Новосибирской области в 2018 году количество врачей сократилось на 58%, не соответствует действительности. По официальным статистическим данным министерства здравоохранения Новосибирской области, количество врачей в регионе в 2018 году увеличилось. У Минздрава Российской Федерации в настоящий момент нет замечаний к организации кадровой работы Министерства здравоохранения Новосибирской области, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2018 году число физлиц основных работников на занятых должностях (врачей всех специальностей), работающих в медицинских учреждениях на территории Новосибирской области (с учетом федеральных медицинских учреждений, подведомственных Минздраву РФ) составило 11090 человек, из них в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях – 6248 человек,  в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях – 4399 человек. 443 человека  – врачи скорой медицинской помощи и сотрудники медучреждений особого типа.

В пресс-службе подчеркнули, что в 2017 году число физических лиц основных работников на занятых должностях (врачей всех специальностей), работающих в медицинских учреждениях на территории Новосибирской области (с учетом федеральных медицинских учреждений, подведомственных Минздраву РФ) составило 11005 человек, из них в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях – 6196 человек,  в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях – 4327 человек. 509 – врачи скорой медицинской помощи и сотрудники медучреждений особого типа.

Напомним, ранее РБК сообщило, что в Новосибирской области число врачей в 2018 году сократилось на 58% по сравнению с 2017 годом. Ссылаясь на Статистический сборник Минздрава за 2018 год, издание сообщило о сокращении числа врачей в 54 регионах.

Фото: Marco Verch Professional Photographer and Speaker

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