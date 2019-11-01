По прогнозам, к 2025 году рынок продолжительности жизни достигнет $60 млрд

— Мы живем в фантастическое время! Многие эксперты прогнозируют, что в ближайшие 15 лет столетний порог жизни вполне может стать нормой, а не исключением. Если мы не будем бегать под дождем из кирпичей, то это станет реальностью: встретить 100 лет не в кровати с трубочками, а в более-менее нормальном состоянии. Но для достижения этой цели нужны перемены. Вопрос — какие?

Очевидно, прежде всего, речь идет о развитии рынка продолжительности жизни. К сожалению, инвестиции в биотехнологии в России пока не очень популярны. За первое полугодие 2019 года российские биотех-стартапы привлекли $5,1 млн, закрыв всего две сделки. Для сравнения: в мире за это же время на рынке биотеха совершены 1700 сделок на общую сумму $21 млрд. На фоне этого результата наши «успехи» — разговор ни о чем. Но, что мне особенно нравится, прогнозы западных экспертов гораздо смелее, чем наших. По их оценкам, к 2025 году рынок продолжительности жизни достигнет $60 млрд!

Рынок продолжительности жизни настолько колоссален, что сегодня, условно говоря, можно изобрести мобильное приложение, которое будет отслеживать отдельные маркеры и действия человека, продавать его по подписке за $1 доллар в месяц, привлечь 1 млрд населения — и заработать так миллиард.

На чем делают сегодня акцент разработчики? Прежде всего, на раннюю диагностику, на технологии, которые уже находятся рядом с человеком в виде телефонов, гаджетов и датчиков, терапию, управление полученными знаниями, на BigData. Часть стартапов вкладывается в развитие искусственного интеллекта, рассчитывая не только на то, что «роботы нас покорят», но и на то, что они будут помогать действующим врачам. Например, специалисты используют машинное обучение, чтобы лучше диагностировать различные заболевания. В каждой из этих областей уже есть огромные прорывы и топовые компании. Один из стартапов недавно поднял $60 млн на то, чтобы сделать чат, где консультации будут предоставлять медицинские чат-боты совместно с врачами.

Мы уже сейчас четко понимаем — внедряя раннюю диагностику и регенеративную терапию, мы можем продлевать жизнь. Если посмотреть аналитику продолжительности жизни в разных странах, то можно увидеть: если вы будете жить в Швейцарии, то уже сегодня проживете на 20 лет дольше, чем в России. Это говорит не о том, что у нас все плохо с медициной, а о том, что там люди чаще проверяют себя, заботясь о своем здоровье, что там лучше синхронизирована между собой инфраструктура здравоохранения. Нам к этому еще предстоит идти.

На рынке Америки уже появились системы мониторинга в виде таблеток, считывающих состояние человека в постоянном режиме. Они разрешены к использованию в клинике. Редактирование геномов, против которого выступают фактически все современные врачи, пока идет на благо человечеству. На мой взгляд, попытка регулировать эту тему повторяет ситуацию с ограничениями, вводившимися в Европе и Англии при появлении автомобилей. В результате этим странам потребовалось 15 лет догонять США по автомобилизации. Генная терапия — это то, что необходимо человечеству. Работа с клетками позволяет выращивать кожу, развиваются технологии, которые в перспективе дадут возможность печатать разные органы. Уже проведены эксперименты, доказывающие возможность увеличения памяти с помощью имплантов, идет работа над технологиями считывания и загрузки информации в мозг. Российская действительность подталкивает промышленность к разработке чипов для киборгизации. В нашей стране ежегодно происходит до 700 тысяч автомобильных аварий. Пострадавшие в ДТП испытывают сложности в связи с потерей моторики и частичной парализацией, а это двигает развитие сегмента экзоскелетов.

Рано или поздно все эти технологии станут распространенными и общедоступными. И всем этим будет пользоваться человек, среда обитания которого изменится кардинальным образом. В его вселенной не будет необходимости выходить из дома, ходить в клинику, в магазины. Через сервисы и подписки он получит все необходимое дистанционно, а также с доставкой. Это совершенно изменит алгоритмы взаимодействия человека с внешней средой. Например, большую часть вопросов, связанных со здоровьем, он сможет решать через медицинских чат-ботов. Уже сейчас у всех ноутбуков и смартфонов есть камеры, которые позволяют с точностью около 70% визуально распознавать микроэмоции собеседника. Все, что связано с нашим нервным типом деятельности, можно диагностировать по голосу, и сейчас эта технология постоянно совершенствуется. То есть консультация с живым врачом будет необходима в экстренных случаях. Англия к 2022 году планирует запустить у себя рой дронов. Представьте, что срочная медицинская помощь будет доставляться вам не при помощи машины и врача, а используя логистику (или доставку) дроном. Это потрясающе!

Что нам даст постоянный мониторинг здоровья? Если мы будем собирать и отслеживать данные в течение всей жизни человека, то получим огромную базу информации и сможем прогнозировать многое, вплоть до того, когда и почему он может попасть в больницу. Если эта система будет отлажена, то постепенно мы в принципе можем убрать клинику, так как ранняя диагностика приведет к тому, что человек не будет лечиться никогда. Если он будет заранее знать, что с ним происходит, он может напечатать и заменить органы, которые выйдут из строя. Мы уже сегодня можем работать на это будущее.

По прогнозам, к 2050 году человек вполне сможет жить до 120 лет, не теряя работоспособности. И тут возникает другой вопрос. Сегодня мы планируем свою жизнь лет до 60. Если этот срок увеличится, то что вы будете делать вторую половину жизни? Подумайте об этом уже сейчас. Если люди начнут больше думать о завтрашнем дне, то это поможет большему числу индустрий, начиная от биотехнологий и заканчивая роботизацией

Материал подготовлен на основе выступлений спикера на форуме OpenBio

Фото из личных архивов