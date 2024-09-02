Мировую судью в отставке будут судить за взятничество под Новосибирском

В Новосибирской области на скамью подсудимых попала мировая судья в отставке. Экс-служительницу Фемиды обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. За щедрое вознаграждение судья первого судебного участка Венгеровского района Марина Сальникова обещала подсудимому заменить уголовное преследование штрафом.

Как ранее Infopro54 сообщал источник, знакомый с ситуацией, в марте 2023 года Марина Сальникова, договорилась с адвокатом Омской областной коллегии Алексеем Суриным посодействовать освободить его подзащитного, обвиняемого в браконьерстве, от уголовного срока.

Судья потребовала за свою помощь 3 миллиона рублей. Подсудимый сначала согласился на участии в афере, но позже сдал Сальникову ФСБ.

— Сурина, выступавшего посредником в передаче денег, силовики задержали с поличным, когда его подзащитный принес деньги для судьи. Судью силовики задержали уже при передаче первого транша в 1,5 млн, — пояснил собеседник.

Через месяц после «провала» Марина Сальникова подала заявление о прекращении полномочий. А в сентябре глава Центрального аппарата СК обратился в ВККС с требованием возбудить на Сальникову уголовное дело. Ходатайство Александра Бастрыкина было удовлетворено.

— Прокурором Новосибирской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному с согласия Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации, в отношении мирового судьи в отставке обвиняемой по статье «Получение через посредника взятки в особо крупном размере», — сообщила старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

В ближайшее время дело направят в Венгеровский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске за взятничество приговорили к условному сроку федерального судью из Томской области. Виталий Бажилин получил взятку в размере 731 тысячу рублей от владельца банного комплекса за покровительство и помощь в решении спорных вопросов в его пользу.