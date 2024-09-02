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Приставы обнаружили поддельные документы у должника в Новосибирске

  • 02/09/2024, 10:30
Автор: Артем Рязанов
Приставы обнаружили поддельные документы у должника в Новосибирске
Возбуждено уголовное дело.

Приставы обнаружили поддельные документы у должника в Новосибирске Возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования уголовного дела о неуплате алиментов подозреваемый предоставил дознавателю справки о доходах из двух организаций. Но выяснилось, что подписи в справках поставил некто, не являющийся директором. А организация, в которой он якобы работал, никогда не вела деятельность.

— В ходе расследования уголовного дела был допрошен «директор» в качестве свидетеля, который пояснил, что по факту директором ООО является его отец. При этом организация никогда свою деятельность не вела. Создать данную организацию его уговорил друг. В связи с чем должник по алиментам работать в данной компании не мог, — сообщила дознаватель Олеся Никитина.

Кроме того, подозреваемый в 2024 году не получал доходов, поэтому отчисления от работодателей не производились.

В итоге возбуждено уголовное дело, материалы переданы в полицию.

Также дознаватель ходатайствовала об объединении двух уголовных дел: о неуплате алиментов и подделке документов.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирец оплатил 68 штрафов из-за страха перед руководством на работе.

Источник фото: ФССП по Новосибирской области

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : приставы поддельные документы


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