Ваша НЕчесть: в Новосибирске федеральный судья получил срок за взятки

Новосибирский областной суд вновь вынес приговор судье Молчановского районного суда Томской области Виталию Бажилину, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере.

В суде было установлено, что, являясь старшим помощником прокурора ЗАТО Северск Томской области и действуя из корыстных побуждений, Бажилин получил взятку в размере 731 тысячу рублей от владельца банного комплекса за покровительство и помощь в решении спорных вопросов в его пользу .

После назначения на должность судьи Молчановского районного суда Томской области, Бажилин получил еще 160 тысяч гонорара от бизнесмена.

Сам «ваша честь» отрицает причастность к инкриминируемым ему преступлениям и утверждает, что перечисленные бизнесменом деньги были возвратом долга.

Это было повторное судебное разбирательство. В ноябре прошлого года Виталия Бажилина приговорили к 7 годам условно с испытательным сроком четыре года и штраф в размере 1,4 млн руб. По одному из эпизодов получения взятки судью оправдали с формулировкой «в связи с отсутствием состава преступления». Прокуратура добилась отмены этого приговора и нового судебного разбирательства.

Сегодня, 15 августа, повторно рассмотрев уголовное дело, Новосибирский областной суд счел доказанной вину подсудимого.

— Виталию Бажилину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет условно с испытательным сроком 5 лет, со штрафом в двукратном размере вменяемой ему взятки, то есть в сумме 1 782 000 рублей, с лишением права занимать должности в судебной системе и государственных правоохранительных органах Российской Федерации, связанных с осуществлением функций представителя власти сроком на 5 лет, — сообщили в Новосибирском областном суде.

Ранее редакция сообщала о том, что суд ужесточил наказание бывшему прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву, осужденному к 9 годам лишения свободы за получение взятки в размере более 10 миллионов от местного бизнесмена. Решением суда Фалилеева лишили всех званий и конфисковали имущество на сумму около 3 миллионов рублей. Среди конфискованного числится земельный участок 800 квадратных метров в городе Улан-Удэ, автомобиль HAVAL F7 и три охотничьих карабина: Benelli Argo, Haenel Jaeger и ТОЗ 78-01.