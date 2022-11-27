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Мировые бренды запускают продажу одежды для аватаров

  • 27/11/2022, 12:05
одежда для аватаров
Эксперт заявляет, что это может стать новым трендом в ритейле.

— Вслед за Nike, который запустил площадку SWOOSH, где можно приобрести виртуальные товары от NIKE, аналогичный проект запустил Adidas. Магазин Adidas — по сути это магазин одежды для аватаров. Стоимость такой одежды нехилая — примерно 61 Евро, — пишет в телеграм-канале независимый эксперт по инновациям в ритейле, футуролог, идеолог концепции «Магазин 4:0» Борис Агатов.

Эксперт также отмечает смешные описания этой одежды в карточке товара: «персональное плавучее средство с мета-изюминкой. Смотрите как три полоски парят над полом, вдали от неприятных дирижаблей и ковров-самолётов».

Суперспособности одежды:

  • Импульсное отклонение от столкновения
  • Суперсила
  • Технология против головокружения
  • Физика сверхвысокого вакуума

— Adidas обещает, что его одежда будет подходить к разным метавселенным. По всей видимости это новый тренд в ритейле, которого и нам не избежать, — констатирует Агатов.

 

Ранее редакция рассказывала о разработках новосибирских ученых в части метавселенной. 

Фото с сайта компании Adidas

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : ритейл одежда для аватаров новые технологии Метавселенная


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