Список предприятий Красноярска, выбросы которых будет мониторить прокуратура, расширен

Комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Красноярске скорректирован. В новой редакции правительство РФ утвердило его 16 ноября. Из плана исключены не оказывающие влияние на снижение уровня загрязнения воздуха в городе мероприятия по организации строительства метро, капремонту трамвайной и троллейбусной инфраструктуры, переселению граждан из аварийного жилья, об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

В рамках проводимого в стране эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в комплексный план наряду с действующими участниками (АО «РУСАЛ Красноярск», ООО «Сибирская генерирующая компания», ООО «Красноярский цемент») дополнительно включены новые: АО «Красноярский завод синтетического каучука», ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова», АО «Красноярский электровагоноремонтный завод», ООО «Литейно-Прессовый Завод «Сегал», АО «Сибагропромстрой», ООО «Красноярский металлургический завод».

— При реализации мероприятий комплексного плана декриминализации сферы экологии и природопользования прокуратурой края совместно с органами контроля и правоохраны сконцентрировано внимание на обеспечении снижения негативного воздействия на атмосферный воздух в городе, — уточняется в сообщении. — Промышленными предприятиями запланированы и реализуются за счет собственных средств различные мероприятия по модернизации хозяйственной деятельности в целях снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

В соответствии с комплексным планом результатом его реализации предполагается снижение совокупного объема выбросов в атмосферный воздух к 2026 г. на 25,4 тыс. тонн (или 20,22 % от уровня 2017 г.), в том числе опасных загрязняющих веществ — 11,5 тыс. тонн (или 22 % от уровня 2017 г.).

Ранее редакция сообщала о росте количества экологических нарушений в Новосибирской области.