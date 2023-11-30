Золошлак применят для строительства Восточного обхода в Новосибирской области

175 тысяч тонн золошлаков Новосибирской ТЭЦ-5 планируется использовать на третьем этапе строительства автотрассы «Восточный обход Новосибирска» в 2025-2028 годах. Об этом сообщает СГК.

– Карьеров с пригодным естественным грунтом рядом нет, поэтому использование золошлаков для создания насыпи логично и экономически целесообразно, – рассказал Петр Саньков, директор по реализации золошлаковых материалов СГК.

Применение золошлаков сэкономит природные ресурсы и снизит затраты на 18 млн рублей. При этом сохранится качество дорожного строительства.

Напомним, что Восточный обход – проект строительства дороги, связывающей крупные трассы: Р-254 «Иртыш», Р-255 «Сибирь», Р-256 «Чуйский тракт», а также Гусинобродское шоссе и перспективный «Южный транзит». Его строительство планируется завершить в четыре этапа. В результате 83-километровая объездная дорога свяжет существующий Северный обход и перспективный «Южный транзит» с федеральной трассой «Чуйский тракт». С вводом обхода, Новосибирск будет окружён полукольцом, разгружающим восточный и южный въезды в город от транзитного транспорта.

В 2020 году Росавтодор расторг контракт на строительство дороги с компанией «Сибмост» из-за срывов графика работ. После повторных торгов, контракт был заключен с компанией «Новосибирскавтодор». Объект находится в высокой степени готовности.

Ранее редакция сообщала о том, что Восточный обход Новосибирска продолжат строить зимой.