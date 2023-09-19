Пишите письма, шлите деньги: Почта России протянула руки к бюджету Новосибирской области

«Почта России» находится в сложных обстоятельствах, испытывает финансовые сложности. С этим связаны процессы нормирования труда почтальонов, сокращение персонала и сети отделений связи. На федеральном уровне сейчас рассматривается вопрос о том, как простимулировать «Почту России» и как сама почта может изменить параметры деятельности, чтобы заинтересовать людей в работе почтальонами, в том числе на сельской территории. Вчера этот вопрос обсуждался на ВКС под руководством зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

По его словам, федерация предложила регионам рассмотреть возможность применения мер поддержки для «Почты России». Речь идет о финансовых, налоговых и неналоговых мерах поддержки. В частности, освобождении от налога на прибыль, имущественного, земельного и транспортного налогов. По подсчетам Минцифры, в год по области это составит около 6 млн рублей выпадающих доходов.

— Также предлагаем рассмотреть возможность вводить надбавки по отдельным ставкам там, где ситуация наиболее критичная и кадровый вопрос решить не получается. Еще предлагаем нефинансовые меры поддержки: бесплатный проезд для работников, — говорит министр. — Кроме того, центры занятости могут предлагать безработным ставки почтальонов. С Минсоцразвития и «Почтой России» мы сейчас прорабатываем вопрос о том, чтобы совмещать должности соцработника и почтальона.

Председатель комитета по транспорту регионального парламента Валерий Ильенко отметил, что на уровне региона прорабатывается предложение о стимулировании работников «Почты России» в сельской местности с помощью механизмов поддержки, которые сегодня получают учителя и медики.

— Сейчас у нас 719 отделений почты, около 2000 человек. Если они будут простимулированы по каким-то льготам, оплате коммунальных услуг, то, наверное, заинтересованность в работе будет, — рассуждает Ильенко.

При этом Цукарь подчеркнул, что Минцифры предлагает прописать обязательства «Почты России» при получении налоговых льгот. Компания должна будет направлять «сэкономленные» средства на повышение зарплаты сотрудникам либо ремонт почтовых отделений.

Вопрос о мерах поддержки «Почты России» депутаты намерены детально обсудить в сентябре-ноябре, чтобы включить финансирование в бюджет 2024 года, а также привлечь федеральные средства, которые планируют выделять регионам на эти цели.

Напомним, единственным акционером АО «Почта России» является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Ранее редакция сообщал о том, что «Почта России» закупит беспилотники «Партизан», разработанные в Новосибирске.