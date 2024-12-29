Михаил Мишустин исполнил мечту новосибирского школьника

Одиннадцатилетний новосибирский школьник Артём Милаев загадал на Новый год желание: побывать на студии «Союзмультфильм», где выпускаются любимые мультфильмы многих поколений российских детей. Председатель правительства России Михаил Мишустин в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний» исполнил эту мечту. Артем удивил премьера своими глубокими познаниями в анимации, рассказали в пресс-службе правительства РФ. Мальчик с детства увлекается мультиками, изучает историю их создания, ходит на различные выставки, посвящённые мультфильмам.

Вместе с Артемом в экскурсии приняли участие еще трое детей — Маша Лещук из города Счастье Луганской Народной Республики, а также братья Вова и Саша Вахрушевы из посёлка Елизаветовка Запорожской области.

В ходе экскурсии детям рассказали о производстве мультфильмов с технологией захвата движения и продемонстрировали процесс анимации персонажа мультфильма, — актер исполнил песню кота Матроскина из мультфильма «Зима в Простоквашино».

Генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская показала ребятам современное анимационное производство на компьютерах в технологиях 2D и 3D. Она сообщила, что сейчас на обновленной студии в производстве находится 20 проектов. Дети смогли с помощью графического планшета самостоятельно нарисовать северное сияние. Юлия Осетинская также рассказала, что «Союзмультфильм» вскоре начнет производить собственные игрушки.

В кинозале при студии детям показали картины, изготовленные «Союзмультфильмом». Популярные герои мультфильмов крокодил Гена и Чебурашка поздравили всех с наступающим Новым годом и пожелали, чтобы все заветные желания сбывались. Ребята также увидели эпизоды нового спортивного мультсериала «Чемпионы» и популярного мультсериала «Простоквашино».

Артем поблагодарил главу правительства за организацию мероприятия и поздравил с наступающим новым годом. В ответ Михаил Мишустин похвалил мальчика за классную речь и добавил, что для него честь – исполнить мечты ребят.

Накануне экскурсии все дети побывали на кремлевской елке и в «Москвариуме».

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск стал популярным местом для иностранных путешественников на Новый год.