Михаил Мишустин оценил результаты деятельности научно-технологического парка в новосибирском Академгородке

В настоящее время Академпарк представляет собой 324 компании-резидента, численность сотрудников в которых составляет 9,3 тыс. человек, из них 4,6 тыс. человек – на территории технопарка. Годовая выручка резидентов превышает 55,3 млрд. рублей.

По словам губернатора Андрея Травникова, в этом году активно реализуются проекты развития инфраструктуры технопарка, начатые в 2021–2022 гг.

— Уже ведутся строительные работы на площадке второй очереди. За счёт бюджета предстоит построить более 30000 квадратных метров новых площадей, и примерно столько же будет создано инвестором. Проект реализуется при поддержке Правительства Российской Федерации. За счёт списания бюджетного кредита мы получили 3,3 миллиарда рублей и направили конкретно на этот проект, — отметил глава региона.

Среди инициатив по развитию инфраструктуры «Кампус Академпарка» — проект создания новой производственной площадки технопарка в поселке Ложок, проект «Трапеция» – комплекс из пяти производственно-лабораторных и офисных зданий на участке, непосредственно прилегающем к территории технопарка, и «Фабрика научного кино» — уникальная для России студия для производства научно-популярных и документальных фильмов.