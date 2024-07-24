Двух снайперов заметили на крыше Технопарка в Академгородке

Сегодня, 24 июля, глава правительства России Михаил Мишустин приехал с визитом в Академгородок Новосибирска.
— Жизнь премьер-министра с крыши Технопарка охраняет дуэт снайперов, — говорится в сообщении очевидцев в социальных сетях.
Он уже побывал в СУНЦ НГУ. Там ему показали досуговый центр.
Стоит отметить, что асфальт на семи улицах отремонтировали к приезду Мишустина в Академгородке. Местные этому очень рады.
Напомним, что Мишустин находится в рабочей поездке по территориям Дальнего Востока и Сибири. Он уже побывал в Магадане и Хабаровске. В Новосибирске он посетил аэропорт Толмачёво и встретился с губернатором региона Андреем Травниковым.
Ранее редакция сообщала о том, что Михаил Мишустин и Андрей Травников обсудили вопросы социально-экономического развития региона.
Источник фото: АСТ-54
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