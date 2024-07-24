Опасные реки, в которых можно подцепить «зуд купальщика», назвал эксперт в Новосибирске

Новосибирский биолог назвал самые опасные реки в регионе, где можно подхватить «зуд купальщика». Заболевание вызывают личинки птичьих глистов, которые, прокусив кожу, проникают внутрь человека. Паразиты вызывают зуд и аллергическую реакцию.

— Тема церкариоза, более известного как зуд купальщика, в такую жару очень актуальна. Наиболее опасные места в Новосибирской области — малые реки юго-западных и западных районов региона. К ним можно отнести: Омь, Баксу, Тартас, Каргат, Чулым, Карасук. Пресные озера вдоль них служат очагами массового появления в воде личинок паразитических червей, — рассказал VN.ru кандидат биологических наук Алексей Яновский.

По словам эксперта, взрослые черви находятся в теле водоплавающих птиц и производят массу яиц, которые попав в воду, с экскрементами превращаются в личинки. Попав в кожу человека, паразиты вызывают сильный зуд и раздражение, а также общую аллергическую реакцию всего организма.

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