Михаил Швецов: Последствия введения туристического налога могут быть неожиданными

Основатель и СЕО УК «Миротель», совладелец отеля «Миротель» Михаил Швецов прокомментировал последствия введения в Новосибирске туристического налога:
— С 1 января 2025 года в Новосибирске вступает в силу туристический налог, который в первый год составит 1% от стоимости проживания и будет постепенно повышен до 5% в течение следующих 4 лет. Это решение вызывает у меня серьезные опасения, учитывая текущую экономическую ситуацию и уже существующие налоговые нагрузки на гостиничный бизнес.
Введение туристического налога в России связано с несколькими факторами, включая необходимость увеличения бюджетных поступлений и финансирования местной инфраструктуры. Однако в условиях существующей экономической нестабильности и инфляции такой шаг может оказаться не только неэффективным, но и пагубным для отрасли.
Плюсы:
Минусы:
Я ожидаю, что введение туристического налога может привести к ряду негативных последствий. В условиях растущей инфляции и повышения кредитных ставок дополнительные расходы могут снизить чистую прибыль гостиниц на 10-12%, что замедлит развитие гостиничной инфраструктуры в Новосибирске и оттолкнет инвесторов от открытия новых объектов.
Кроме того, такой налог может создать дополнительные барьеры для туристов, это в свою очередь, снизит общий поток посетителей в наш регион. Опыт других городов демонстрирует, что налоги на жилье часто сопровождаются исключениями для местных жителей и определенных категорий граждан, и я призываю власти Новосибирска рассмотреть аналогичную практику.
Более того, возникает вопрос о прозрачности использования собранных средств. Важно понимать, куда именно пойдут эти деньги и как они будут работать на благо города. Вместо того чтобы инициировать налоговую нагрузку на гостиничный бизнес, стоит обратить внимание на крупные компании, работающие в регионе, которые могут стать более удачными источниками финансирования.
Анализируя налоговые системы Новосибирска и других регионов, таких как Томск и Татарстан, я заметил, что наша налоговая система является одной из самых неэффективных в стране, что делает строительство новых объектов менее выгодным. Вместо поддержания местного гостиничного бизнеса такие меры могут привести к его радикальному сокращению.
Когда крупные гостиничные операторы рассматривают возможность открытия отелей, они, безусловно, выбирают регионы с более выгодными условиями и налоговыми льготами. Например, Екатеринбург, как уже было упомянуто, отказался от введения туристического сбора, отложив решение на год с целью оценить развитие ситуации. В то время как в Новосибирске выбрали совершенно иное направление, что вызывает определенные опасения.
Необходимо осознанно подходить к вопросам налогообложения и создавать условия, способствующие развитию туризма и гостиничного бизнеса в нашем городе. В противном случае мы рискуем потерять не только интерес инвесторов, но и самих туристов, которые будут искать более привлекательные регионы для своих поездок. Сегодня важно не только правильно сформулировать налоговую политику, но и активно взаимодействовать с отраслью, учитывая ее мнения и потребности.
Если мы не изменим курс и будем продолжать вводить новые ограничения и сборы, то наше место на туристической карте России может оказаться под угрозой.
Это повлечет за собой не только экономические потери, но и снижение имиджа нашего региона как места, куда хочется приехать. Мы должны понимать, что инвестиции в гостиничную инфраструктуру способствуют не только развитию самого гостиничного бизнеса, но и всей экономики региона в целом.
Поэтому призываю всех заинтересованных сторон к конструктивному диалогу и совместной работе над созданием привлекательной среды для роста туризма в Новосибирске. В противном случае, к сожалению, многие игроки на рынке будут вынуждены искать более благоприятные условия для ведения бизнеса в других регионах, оставляя наш город в тени его более прогрессивных соседей.
И в заключение: введение туристического налога требует более глубокого анализа и учета интересов всех участников рынка. Вместо того чтобы убивать прибыльность гостиничной отрасли, нам нужно стремиться создать условия для ее устойчивого роста и развития, ведь именно от этого зависит привлекательность нашего региона для туристов и инвесторов.
Ранее редакция сообщала о том, что представители индустрии гостеприимства в Новосибирске предлагают «окрасить» деньги туристического налога.
Фото предоставлено пресс-службой УК «Миротель», из семейного архива Михаила Швецова.
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