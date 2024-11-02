Михаил Швецов: Последствия введения туристического налога могут быть неожиданными

Основатель и СЕО УК «Миротель», совладелец отеля «Миротель» Михаил Швецов прокомментировал последствия введения в Новосибирске туристического налога:

— С 1 января 2025 года в Новосибирске вступает в силу туристический налог, который в первый год составит 1% от стоимости проживания и будет постепенно повышен до 5% в течение следующих 4 лет. Это решение вызывает у меня серьезные опасения, учитывая текущую экономическую ситуацию и уже существующие налоговые нагрузки на гостиничный бизнес.

Введение туристического налога в России связано с несколькими факторами, включая необходимость увеличения бюджетных поступлений и финансирования местной инфраструктуры. Однако в условиях существующей экономической нестабильности и инфляции такой шаг может оказаться не только неэффективным, но и пагубным для отрасли.

Плюсы и минусы туристического налога

Плюсы:

Возможные дополнительные поступления в бюджет, которые могут быть использованы для развития туристической инфраструктуры.

Минусы:

Увеличение налоговой нагрузки на отели, что в конечном итоге приведет к повышению цен для гостей.

100%-е снижение рентабельности, особенно для небольших гостиниц, которые работают на грани прибыльности.

Уменьшение конкурентоспособности региона, заставляющее туристов рассматривать другие направления.

Нет автоматизации приема туристического налога, как следствие, отели будут нести дополнительные расходы на обслуживание этого процесса.

Неожиданные последствия введения туристического налога

Я ожидаю, что введение туристического налога может привести к ряду негативных последствий. В условиях растущей инфляции и повышения кредитных ставок дополнительные расходы могут снизить чистую прибыль гостиниц на 10-12%, что замедлит развитие гостиничной инфраструктуры в Новосибирске и оттолкнет инвесторов от открытия новых объектов.

Кроме того, такой налог может создать дополнительные барьеры для туристов, это в свою очередь, снизит общий поток посетителей в наш регион. Опыт других городов демонстрирует, что налоги на жилье часто сопровождаются исключениями для местных жителей и определенных категорий граждан, и я призываю власти Новосибирска рассмотреть аналогичную практику.

Более того, возникает вопрос о прозрачности использования собранных средств. Важно понимать, куда именно пойдут эти деньги и как они будут работать на благо города. Вместо того чтобы инициировать налоговую нагрузку на гостиничный бизнес, стоит обратить внимание на крупные компании, работающие в регионе, которые могут стать более удачными источниками финансирования.

Анализируя налоговые системы Новосибирска и других регионов, таких как Томск и Татарстан, я заметил, что наша налоговая система является одной из самых неэффективных в стране, что делает строительство новых объектов менее выгодным. Вместо поддержания местного гостиничного бизнеса такие меры могут привести к его радикальному сокращению.

Когда крупные гостиничные операторы рассматривают возможность открытия отелей, они, безусловно, выбирают регионы с более выгодными условиями и налоговыми льготами. Например, Екатеринбург, как уже было упомянуто, отказался от введения туристического сбора, отложив решение на год с целью оценить развитие ситуации. В то время как в Новосибирске выбрали совершенно иное направление, что вызывает определенные опасения.

Необходимо осознанно подходить к вопросам налогообложения и создавать условия, способствующие развитию туризма и гостиничного бизнеса в нашем городе. В противном случае мы рискуем потерять не только интерес инвесторов, но и самих туристов, которые будут искать более привлекательные регионы для своих поездок. Сегодня важно не только правильно сформулировать налоговую политику, но и активно взаимодействовать с отраслью, учитывая ее мнения и потребности.

Если мы не изменим курс и будем продолжать вводить новые ограничения и сборы, то наше место на туристической карте России может оказаться под угрозой.

Это повлечет за собой не только экономические потери, но и снижение имиджа нашего региона как места, куда хочется приехать. Мы должны понимать, что инвестиции в гостиничную инфраструктуру способствуют не только развитию самого гостиничного бизнеса, но и всей экономики региона в целом.

Поэтому призываю всех заинтересованных сторон к конструктивному диалогу и совместной работе над созданием привлекательной среды для роста туризма в Новосибирске. В противном случае, к сожалению, многие игроки на рынке будут вынуждены искать более благоприятные условия для ведения бизнеса в других регионах, оставляя наш город в тени его более прогрессивных соседей.

И в заключение: введение туристического налога требует более глубокого анализа и учета интересов всех участников рынка. Вместо того чтобы убивать прибыльность гостиничной отрасли, нам нужно стремиться создать условия для ее устойчивого роста и развития, ведь именно от этого зависит привлекательность нашего региона для туристов и инвесторов.

Ранее редакция сообщала о том, что представители индустрии гостеприимства в Новосибирске предлагают «окрасить» деньги туристического налога.