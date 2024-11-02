Новосибирская инновационная компания со своим проектом вошла в перечень лучших практик БРИКС

Всего на конкурс поступили более 1300 заявок из разных стран, проект Новосибирских разработчиков вошел в библиотеку лучших практик для обмена технологиями между странами БРИКС.

— Одна из важнейших задач промышленных предприятий — увеличение производительности, снижение удельных издержек и повышение рентабельности бизнеса. Особую актуальность данный вопрос приобрел с увеличением стоимости кредитных ресурсов и значительным увеличением темпа роста издержек: стоимости рабочей силы и энергоресурсов, — говорит Андрей Демура, заместитель директора «ГлассТех», член комитета по инновациям и проекта «ИДЕЙСТВИЕ» Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ». — Применение решений на базе технологий ИИ позволяет нарастить суммарную мощность производственных линий на 10-15% без инвестиций в основное производственное оборудование и расширения штата сотрудников, а зачастую даже с сокращением части сотрудников, задействованных, например, в части визуального контроля качества.

В номинации «Новая промышленность и энергетика» компания была отмечена за внедрение программно-аппаратного комплекса с использованием машинного зрения и искусственного интеллекта. Также в настоящее время в Новосибирске «ГлассТех» вышла в финал премии «Человек года» в номинации «Лучший IT-проект». Разработка эффективно помогает повышать производительность труда и снижает издержки на изготовление стеклотары, кирпичной продукции, картонной упаковки и много другого. При определении эффективности внедрения данного продукта необходим анализ линий производства.

— Разработка объединяет автономные и регулируемые участки конвейерного производства в одну сеть и не требует замены уже действующего оборудования, что может позволить увеличить производительность на 5-7% и снизить себестоимость изготавливаемой продукции от 10 до 20% в зависимости от типа производства! — отметил вице-председатель, руководитель комитета по инновациям Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Илья Гнатуша.

География внедрения: Новосибирская область (пром. эксплуатация), Томская область (пром. эксплуатация), Нижегородская область (внедрение), Саратовская область (внедрение), Владимирская область (завершен аудит завода — 1 этап внедрения системы). Индия: штат Телангана, г. Хайдарабад, штат Гуджарат, г. Сурат (завершен аудит завода — 1 этап внедрения системы).