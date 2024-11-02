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Арестовано оборудование фабрики по производству масла под Новосибирском

  • 02/11/2024, 10:30
Автор: Артем Рязанов
Арестовано оборудование фабрики масло на 5,9 миллиона рублей по Новосибирском
Суд наложил обеспечительные меры на имущество предприятия

В Чулыме судебные приставы наложили арест на оборудование фабрики по производству масла, общая стоимость которого составляет 5,9 миллиона рублей. Как пояснили в пресс-службе ФССП, приставам поступил исполнительный документ, касающийся фабрики с требованием на время судебных разбирательств наложить арест на имущество должника, чтобы предотвратить его продажу.

— Судебные приставы вышли в адрес фабрики. Ознакомили представителя должника с требованием суда и произвели арест. В двух производственных цехах арестовали три позиции: два фасовочно-упаковочных автомата и резервуар для плавления сыра, — говорится в сообщении ФССП по Новосибирской области.

В настоящее время арестованное оборудование находится на ответственном хранении у должника. Его предупредили об уголовной ответственности в случае растраты, отчуждения, сокрытия или незаконной передачи арестованного имущества. Максимальная мера наказания по статье — лишение свободы на срок до двух лет.

О какой компании идет речь в пресс-службе ФССП не комментируют. Стоит отметить, что в Чулыме зарегистрирована  «Фабрика ФАВОРИТ».  4 сентября компания должна была выплатить купонный доход в размере 986 тысяч рублей по первому облигационному выпуску. Однако, не смогла выполнить это обязательство. 19 сентября по выпуску наступил фактический дефолт. С 23 сентября два выпуска новосибирской компании ООО «Фабрика ФАВОРИТ» включены в сектор компаний повышенного инвестиционного риска Московской Биржи.

В Арбитражном суде Новосибирской области рассматривается иск ООО Торговая компания «Столица сыра» (Новосибирск) к «Фабрике ФАВОРИТ» на 3 млн рублей, ООО «Молочный завод «Доволенский» — 1,7 млн руб,  иск питерской компании ООО «Лого Трейд» на 320 тысяч рублей и т.д.

Ранее редакция сообщала о том, что на полках постепенно сокращается ассортимент масла от местных производителей. А большинство из тех, чья продукция по-прежнему в продаже, уменьшили пачки. Новым необъявленным стандартом становятся пачки масла весом 150 г.

По данным Новосибирскстата, на 21 октября килограмм сливочного масла в регионе в среднем стоил 1108 рублей. Для сравнения: в начале 2024 года — 867 рублей, то есть за 10 месяцев масло подорожало на 240 рублей.

Также участники молочного рынка сообщали, что на прилавках стало появляться много спредов, которые замещают на полках натуральный продукт.

Ранее редакция сообщала о том, что должник прятал свой «УАЗ» на территории горбольницы Новосибирска.

Источник фото: ФССП по Новосибирской области

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : приставы оборудование арест


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