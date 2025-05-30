Михайловская набережная лидирует по мобильному трафику в Новосибирске

В Новосибирске цифровая экосистема МТС модернизировала оборудование на Михайловской набережной. Кроме того, полное LTE-покрытие теперь охватывает другие парки и скверы города, включая те, что расположены вдали от центра.

Модернизация телекоммуникационной инфраструктуры особенно важна в летний период, когда значительно возрастает число гуляющих горожан и туристов.

— Мы непрерывно анализируем сетевую нагрузку в самых посещаемых местах с помощью обезличенных данных Big Data, чтобы наши специалисты могли оперативно корректировать планы развития сети. Михайловская набережная является безусловным лидером по объему мобильного трафика среди новосибирских парков, где мы фиксируем в два раза больше активных пользователей, чем в других зеленых зонах. Это объясняется, например, недавним фестивалем «Огни Сибири», который привлек множество жителей и гостей города, — отметил Алексей Пахомов, директор МТС в Новосибирской области.

Посещаемость набережной значительно превосходит другие парки как в будни, так и в выходные. Однако пиковые значения наблюдаются именно в выходные дни, когда там проводятся различные мероприятия. На левом берегу популярностью пользуется парк Арена возле новой ледовой арены, где в часы наибольшей нагрузки регистрируется более 1500 одновременных подключений.

Рост числа посетителей в выходные дни также заметен в зоопарке и Заельцовском парке. В то же время, в центральных парках города, таких как Первомайский сквер и Центральный парк, увеличение активности пользователей в выходные не наблюдается, что может быть связано с началом летних каникул, когда школьники могут посещать парки в любой день недели.