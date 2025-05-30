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Штраф за шумные авто хотят увеличить в Новосибирске в 40 раз

  • 30/05/2025, 14:00
Автор: Артем Рязанов
Штраф за шумные авто хотят увеличить в 40 раз
Сегодня дрифтеры являются головной болью жителей многих городов России

В Госдуму внесли законопроект, который ужесточает ответственность за эксплуатацию транспортных средств, превышающих нормы по уровню шума и выбросам вредных веществ. Также документ предусматривает более строгие меры для должностных лиц, которые допускают использование таких автомобилей. Законопроект опубликован на сайте Госдумы 29 мая.

Если его примут, штрафы для граждан вырастут до 20 тысяч рублей, а для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей.

— Предлагаемый размер административных штрафов отвечает запросам общества на комфортную городскую среду, соблюдение тишины и покоя граждан, снижение воздействия вреда от транспортных средств, — отмечается в пояснительной записке.

Сейчас штраф за эксплуатацию автомобилей с превышением норм выбросов загрязняющих веществ или уровня шума составляет 500 рублей. За допуск таких машин к эксплуатации штраф варьируется от 500 до 1 тысячи рублей. Эти суммы были установлены более десяти лет назад и сейчас кажутся незначительными из-за инфляции, отмечают депутаты.

— Указанное правовое регулирование не выполняет эффективную роль в части реагирования и соблюдения гражданами и должностными лицами имеющегося запрета, поскольку не является достаточным, — заявили разработчики законопроекта.

Напомним, новосибирцы постоянно жалуются во властные инстанции и правоохранительные органы на дрифтеров, которые устраивают гонки по ночным улицам и площадкам около крупных магазинов.

Ранее редакция сообщала о том, что ГАИ получит полномочия аннулировать права новосибирцев с плохим здоровьем. Ожидается, что поправки вступят в силу весной 2026 года.

Источник фото: Freepik / Автор — standret

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Рубрики : Общество

Регионы: Россия

Теги : Госдума автомобиль


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