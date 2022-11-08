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Михайловская набережная заняла первое место по популярности для прогулок этой осенью

  • 08/11/2022, 12:48
популярные места для прогулок в Новосибирске
Вторым стал Новосибирский зоопарк, а третьим — Нарымский сквер.

Телекомоператор «МТС» с помощью анализа Big Data составила рейтинг самых популярных мест для осенних прогулок в Новосибирске за период сентябрь-октябрь 2022 года. Анализ обезличенных данных показал, что новосибирцы провели нынешнюю золотую осень на свежем воздухе. По сравнению с прошлым годом количество отдыхающих в парках и открытых локациях возросло на 32%. А самыми активными оказались горожане в возрасте 35 — 44 лет — их доля среди всех отдыхающих составила без малого треть. Чаще других проводили время вне дома горожане со средним доходом 45 — 75 тыс. рублей, поясняет пресс-служба компании.

Самым популярным местом для прогулок в пору золотой осени стала Михайловская набережная Новосибирска. По данным платформы МТС GeoEffect, в сентябре-октябре новосибирцы и гости города предпочти набережную всем остальным локациям. Основная причина популярности то, что набережная не только променад и пристань, но и современные зеленые зоны, ворк-ауты и развлекательный комплекс с самым большим в городе колесом обозрения. При этом пенсионеры (64+) обошли молодежь (18-24 года): последних среди гостей набережной оказалось на 16% меньше, чем горожан «серебряного возраста».

Втрое меньшую, чем набережная, аудиторию привлек Новосибирский зоопарк, занявший второе место рейтинга популярных мест для прогулок. Чаще всего в гости к животным приходили горожане с детьми школьного возраста (30%) — пик посещений самого большого зоопарка Сибири ожидаемо пришелся на 1 сентября. Далее следуют посетители с внуками-дошколятами (22%), а также горожане 25-34 лет (15%). Реже всего посещали зоопарк молодые люди от 18 до 24 лет (5%). Этой осенью из зоопарка в мессенджерах и соцсетях «полетело» видео и фото на 35% больше, чем год назад.

«Бронза» у Нарымского сквера — излюбленное место прогулок горожан близ Вознесенского храма привлекло на четверть больше гостей, чем в октябре 2021 года. Сквер одинаково популярен у молодежи и старшего поколения, а также у обеспеченных горожан с среднемесячным доходом от 75 до 150 тыс. рублей.

Также в топ-5 популярных мест для прогулок новосибирцев вошли Заельцовский парк —облагороженное природное пространство в черте Новосибирска, и Ботанический сад в Академгородке. При этом Заельцовский парк, открывшийся после масштабной реконструкции, быстро набрал былую популярность — заняться спортом на лоне осенней природы, полюбоваться золотом лесов и белками сюда приехало в 1,7 раза больше посетителей, чем год назад.

— Анализ данных с помощью платформы GeoEffect позволяет нам заранее прогнозировать рост трафика в определённых локациях и готовить сеть к наплыву абонентов. Также GeoEffect позволяет проанализировать, где любят отдыхать жители и гости региона, возможно, сделать дополнительные пляжи или наоборот оказаться от каких-то площадок в пользу более популярных. Мы можем предоставить рабочий инструмент для этого и бизнесу, и муниципалитетам. Учитывая растущий турпотока в столицу Сибири, такие данные будут очень востребованы, — говорит директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

 

Ранее редакция сообщала, что на набережной Новосибирска появится еще одна площадка для наблюдения за салютом

Фото предоставлено пресс-службой «МТС Сибирь»

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Рубрики : Общество Город

Регионы: Новосибирск

Теги : телекомоператор популярные места для прогулок в Новосибирске Big Data


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