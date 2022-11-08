Магазины Marks & Spencer в России закроют двери для покупателей уже к Новому году

Сеть британского ретейлера Marks & Spencer насчитывает в России 48 работающих магазинов и 1200 сотрудников. По данным РИА Новости, все точки продаж будут закрыты уже к Новому году, при этом конкретная дата не уточняется.

На официальном сайте ритейлера опубликован список магазинов, которые все еще работают в Москве. Однако интернет-магазин уже в стране не работает.

Напомним, компания приняла решение приостановить свою деятельность в России, а после заявила о желании покинуть российский рынок в связи со сложившейся геополитической обстановкой.

Объем продаж магазинов бренда в России и Украине с января прошлого года и до закрытия составил £102,5 млн. На российском сайте компании появилось объявление, согласно которому интернет-магазин прекратил свою работу 30 сентября 2022 года.

На сегодняшний день Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года в Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинскими войсками.

Ранее редакция сообщала, что американский ретейлер одежды Gap закрывает магазины в России, при этом продажа бизнеса не предусматривается.