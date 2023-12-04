МЧС спасло рыбака, провалившегося под лед на снегоходе под Новосибирском

В Бердском заливе 64-летний мужчина провалился под лед на снегоходе. Спасатели были на месте происшествия уже через несколько минут. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Новосибирской области.

— Они вытащили из воды 64-летнего мужчину. С сильным переохлаждением он был госпитализирован в больницу, — говорится в сообщении.

Специалисты в очередной раз напоминают, что в регионе не установилась стабильная морозная погода, выход на лед опасен для жизни.

Это уже не первое ЧП на зимней рыбалке.

Ранее редакция сообщала о том, что рыбаков, плавающих на льдине, эвакуировали в Новосибирской области.