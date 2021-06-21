Многие сделки на жилищном рынке стали носить спекулятивный характер

Татьяна Гениберг, кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга, рекламы и связей с общественностью НГУЭУ:

— Введение льготного механизма кредитования приобретения жилья бесспорно дало положительные результаты для экономики России. И несмотря на то, что экономические показатели Минстроя РФ и оператора этой технологии — Дом.РФ разнятся в темпах роста и степени оказания влияния, они однозначно говорят о положительных итогах.

Рост цен на жилье при снижении процентной ставки по ипотеке исторически были взаимосвязаны. И этот процесс связан не только с последней программой по снижению ипотечной ставки для населения, приобретающего жилье, но и всегда сопровождал подобные процессы. Как только государство с помощью льготных программ снижало размер ипотечных ставок, с лагом в 2-3 недели российские застройщики повышали цены на жилье. Таким образом застройщики пытаются использовать возможность повысить цены на жилье и получить больший размер прибыли. Конечно, это не вполне правильно по отношению к нуждающимся в жилье, в таком случае застройщики злоупотребляют этой ситуацией в свою пользу.

На общем фоне роста цен в России, по данным Росстата, на 5,53% (в частности, на стройматериалы — на 11,45%, на бензин — 3,03%, на зарплаты рабочим застройщиков — на 33%), общего сокращения численности рабочих в строительной отрасли из-за введения эпидемиологических ограничений, связанных с межстрановым перемещением населения, можно действительно сделать вывод, что рост цен на жилье вызван множеством других факторов, не связанных с льготным кредитованием. Но снижение ставки на ипотечные кредиты дало толчок, возможность «законно» отпустить рост цен на жилую недвижимость более высокими темпами.

Следует отметить, что и официальные цифры не всегда отражают реальную действительность. Так, рост цен в целом по России многие экономисты отмечают на уровне 15-17% за год, на стройматериалы — от 50 до 80%, на бензин — от 12%, а средняя зарплата строителям — до 50%, составив в среднем по России 47,6 тысячи рублей в месяц, что выше оплаты труда по многим другим специальностям. При этом стоит отметить, что спрос на этих работников увеличился в России в 2,5 раза, а средняя часовая ставка определяется в размере от 1500 рублей в час и выше, что превышает часовые расценки труда отечественных учителей, врачей, инженеров, госслужащих в разы.

На мой взгляд, многие сделки действительно стали носить спекулятивный характер, целесообразно вернуться к обсуждаемой ранее идее адресного применения программы для отдельных, действительно нуждающихся регионов, таких как Дальний Восток, северные области нашей страны, Бурятия, Якутия, Сибирь. Продолжить отдельно финансировать ипотечное кредитование в сельской местности, настроить технологию помощи в приобретении жилья нуждающимся многодетным семьям.

Такой точечный подход позволит помочь тем категориям россиян, для которых этот вопрос остается жизненно важным, и не будет способствовать дальнейшему массовому спекулятивному наращиванию цен и объемов вводимого жилья в крупных городах России, где предложение квартир уже превышает спрос. И даже инвесторы жилой недвижимости не могут спасти подобную ситуацию. В итоге это приводит к тому, что застройщикам становится сложно реализовать все построенные квартиры.

Государственные структуры в этом направлении много размышляют, собирают и анализируют информацию, вырабатывают варианты поведения. Видится, что в ближайшем будущем будет определен правильный курс, который позволит помочь нуждающимся и остановит спекулятивные процессы в строительной отрасли.

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