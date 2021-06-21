Как вырастут ставки после отмены госпрограммы?

Напомним, еще две недели во всех регионах России действует специальная ипотека на новостройки: ставки по ней не превышают 6,5% на весь срок кредитования, минимальный размер первоначального взноса составляет 10-20%, срок кредита — до 20 лет, максимальная сумма займа — 6 000 000 рублей. Строящееся жилье можно купить как у застройщика, так и у подрядчика по договору долевого участия или переуступке по ДДУ.

Кроме того, банки также предоставляют дополнительные дисконты по ипотеке зарплатным клиентам, заемщикам, которые намерены воспользоваться электронной регистрацией.

Между тем в начале июня президент России Владимир Путин объявил о продлении программы льготной ипотеки еще на год — до 1 июля 2022 года — но с коррекцией ключевых параметров. В частности, названная главой государства минимальная ставка вырастет до 7%, а предельная сумма кредита станет единой для всех регионов — 3 000 000 рублей. Не исключено, что рыночные ставки могут превысить прогнозируемый уровень, в том числе из-за ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка и планомерного увеличения размера ключевой ставки.

Почему нужно покупать квартиру по действующей программе льготной ипотеки? Рассчитаем на конкретных примерах, сколько придется заплатить покупателю квартиры по старой и новой льготной ипотеке. По данным аналитического центра ГК «Расцветай» (опрос 23 банков, имеющих офисы в Новосибирске), сегодня реальная ставка по ипотеке с господдержкой в Новосибирске колеблется от 5,35% (с подтверждением дохода) до 6,5% (подтверждение по справке банка).

ПРИМЕР 1:

Исходные данные: однокомнатная квартира в ЖК «Расцветай на Красном» (36 кв. м) в 5 минутах от станции метро «Заельцовская» стоимостью 4 600 000 рублей, имеющийся первоначальный взнос — 920 000 рублей (20%), срок займа — 20 лет.

Стоимость ипотеки с господдержкой под 5,35% от ДОМ.РФ: ежемесячный платеж — 25 003,5 рубля, начисленные проценты — 2 320 840 рублей, итого выплат — 6 000 840 рублей.

Стоимость ипотеки с господдержкой в 7% с 1 июля 2021 года: ежемесячный платеж — 28 531 рубль, начисленные проценты — 3 167 440 рублей, итого выплат — 6 847 440 рублей.

При разнице в 1,65% между действующей льготной и откорректированной программой покупатель получает переплату в 846 600 рублей.

ПРИМЕР 2:

Исходные данные: трехкомнатная квартира в ЖК «Расцветай на Гоголя» (88 кв. м) в 15 минутах от станции метро «Березовая Роща» стоимостью 8 850 000 рублей, имеющийся первоначальный взнос — 1 770 000 рублей (20%), срок займа — 20 лет.

Стоимость ипотеки с господдержкой под 5,35% от ДОМ.РФ: ежемесячный платеж — 48 108,56 рубля, начисленные проценты — 4 465 094,4 рубля, итого выплат — 11 545 094,4 рубля.

Ипотека с господдержкой в 7%: ежемесячный платеж — 54 891,16 рубля, начисленные проценты — 6 093 878,4 рубля, итого выплат — 13 173 878,4 рубля.

При разнице в 1,65% между действующей льготной и откорректированной программой покупатель получает переплату в 1 628 784 рубля.

А теперь рассмотрим ситуацию с сокращением лимита кредитования

Напомним, что сейчас максимальная сумма ипотеки по госпрограмме зависит от региона: для Москвы и области, Санкт-Петербурга и области — 12 000 000 рублей, для остальных субъектов — 6 000 000 рублей. Такие лимиты позволяли россиянам выбирать квартиру из достаточно широкого круга новостроек. С 1 июля лимит снижается до 3 000 000 рублей. Следовательно, попадающий под программу ассортимент квартир заметно сократится. Особенно это будет актуально для жилья комфорт-класса. Даже при условии сохранения первоначального взноса в размере 15% от цены объекта в большинстве мегаполисов ограничение предельной суммы ссуды приведет к тому, что гражданам придется копить значительно больше, чтобы уложиться в льготный кредит.

ПРИМЕР 3:

Исходные данные: для приобретения двухкомнатной квартиры в жилом комплексе комфорт-класса в ГК «Расцветай» в среднем за 7 млн рублей до 1 июля текущего года покупателю понадобится первоначальный взнос в размере 1 050 000 рублей (15%), остальные 5 950 000 рублей банк ему выдаст в рамках ипотечного кредитования.

Ипотека по новым параметрам: после 1 июля минимальная накопленная сумма собственных средств должна составить 4 000 000 рублей (57%) и только 3 000 000 рублей банк сможет прокредитовать по госпрограмме. Оставшуюся сумму также можно взять в банке, но уже по другой ставке — в среднем 8-10% годовых.

Вывод: если вы настроены приобрести квартиру, то оформить это решение стоит до 1 июля, чтобы попасть под условия действующей льготной ипотеки. Как минимум, это экономически выгоднее, чем новая программа. Как максимум, выбор по старым условиям гораздо шире.

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