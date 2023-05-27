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В Новосибирске к 2050 году запланированы уже 32 новые станции метро

  • 27/05/2023, 12:41
Автор:
строительство метро в Новосибирске
Очередные масштабные метропланы озвучили в мэрии.

До 2050 года в три этапа (до 2030, до 2050 и позже) в Новосибирске будет реализован проект развития метрополитена, включающий в себя 32 новые станции. Такие новые планы озвучивают в городском руководстве.

На первом этапе Дзержинская линия будет продлена до станций «Молодёжная и «Гучинобродская, Ленинская линия – от станции «Площадь Маркса» до новых станций – «Площадь Станиславского» и «Троллёйная», на правом берегу от станции «Заельцовская» до «Родников». В этот же этап включено строительство метродепо.

Вторым этапом продление станции «Берёзовая роща» до станции «Камышенская».

В комментариях в соцсетях и телеграмм-каналах пользователи к этим планам в большинстве своём относятся с недоверием.

Напомним, что это уже не первый масштабный метропроект, анонсированный городской властью. В середине мая мэрия анонсировала строительство третьей линии метро. Ранее в плане развития территории, приелегающей к «Сосновому бору» были заявлены две новые станции в Калининскооом районе. В то же время, как сообщал эксперт Infopro54, целесообразнее, в первую очередь, построить кольцевую линию.

Ранее редакция сообщала об условиях, которые должен выполнить муниципалитет, чтобы получить из областного правительство субсидию на развитие метрополитена.

Фото Infopro54

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : Мэрия Новосибирска метро в Новосибирске


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