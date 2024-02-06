Более 70 домов отключили от тепла в Новосибирске

В Ленинском районе проводятся профилактические работы на магистральном трубопроводе по улице Петропавловская. Отключение с 04.00 до 24.00. Без тепла остались 68 многоквартирных домов.

— УК предупреждены, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

По словам Дмитрия Перязева, начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска, все идет согласно плану.

Стоит отметить, что в Кировском районе проходят профилактические работы на ЦТП с 10.00 до 16.00. Отключены 23 жилых дома, 5 индивидуальных жилых дома и 5 соцобьектов на улицах Оловозаводская, Аникина, Обогатительной.

Ранее редакция сообщала о том, что из коммунальных аварий января 2024 года все сделают выводы.