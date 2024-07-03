Многодетная семья не улетела в отпуск из-за того, что заблудилась в аэропорту Новосибирска

Из-за нарушения навигации в аэропорту Толмачёво многодетной семье с 4 детьми, в том числе младенцем, не удалось улететь в отпуск.
— Нам назначили выход №22. И, согласно навигации в аэропорту, мы дошли, — отметила потерпевшая в посте АСТ-54.
Однако на пункте заключительного контроля им сообщили, что здесь такого выхода нет и семье нужно идти в другую сторону. В итоге семья не успела на самолет.
Оказалось, что во время реконструкции аэропорта были установлены информационные стелы, табло и указатели, которые не соответствовали действительности.
— Так что всем, кому назначат вылет с выхода 22, необходимо идти направо в сторону указателей с нумерацией выходов 24-26, — говорится в сообщении.
Сейчас семья планирует обратиться суд.
Ранее редакция сообщала о том, что самолёты не смогли приземлиться из-за утреннего тумана в Новосибирске.
Источник фото: АСТ-54.
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