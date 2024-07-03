Спасатели помогли снять стульчик от горшка с шеи ребенка в Новосибирске

В Новосибирске спасатели освободили шею ребенка от стульчика детского горшка.

К спасателям МАСС обратилась мать мальчика.

— Её полуторагодовалый ребенок продел через голову на шею, — говорится в сообщении спасателей МАСС.

Попытки снять с ребенка стульчик самостоятельно не увенчались успехом.

Спасатели использовали специальные ножницы по металлу, чтобы аккуратно разрезать пластиковый предмет и передать ребёнка его маме. Медицинская помощь малышу не потребовалась.

Инцидент произошел 2 июля.

Ранее редакция сообщала о том, что семилетний мальчик застрял в ржавой горке во дворе Новосибирска. Освобождать непоседу пришлось спасателям.