Спасатели помогли снять стульчик от горшка с шеи ребенка в Новосибирске

В Новосибирске спасатели освободили шею ребенка от стульчика детского горшка.
К спасателям МАСС обратилась мать мальчика.
— Её полуторагодовалый ребенок продел через голову на шею, — говорится в сообщении спасателей МАСС.
Попытки снять с ребенка стульчик самостоятельно не увенчались успехом.
Спасатели использовали специальные ножницы по металлу, чтобы аккуратно разрезать пластиковый предмет и передать ребёнка его маме. Медицинская помощь малышу не потребовалась.
Инцидент произошел 2 июля.
Ранее редакция сообщала о том, что семилетний мальчик застрял в ржавой горке во дворе Новосибирска. Освобождать непоседу пришлось спасателям.
Источник фото: Спасатели МАСС, автор: пресс-служба.
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