Более 15 тысяч заявлений подали родители первоклассников в Новосибирске

Родители школьников подали более 15 тысяч заявлений о приёме в первый класс.

По словам мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, на оперативном совещании в правительстве, за аналогичный период в прошлом году жители Новосибирска подали 14 811 заявлений.

Приём документов стартовал 1 апреля. К середине месяца количество заявлений превысило 10 тысяч. Документы можно было подать онлайн через портал Госуслуг, по почте или лично, принеся их в школу. Отмечается, что большинство родителей выбрали подачу документов через интернет. За первые пять минут в первый день приема жители Новосибирска подали 1144 электронных заявлений, за первый час – 4154, что выше показателя 2023 года.

Ранее редакция сообщала о том, что 24,6 тысячи заявлений в первый класс подали жители Новосибирской области.