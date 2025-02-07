Превышение уровня мышьяка и хрома обнаружили на полигонах Новосибирска

Кировский районный суд Новосибирска вынес решение об обязании муниципального унитарного предприятия «Спецавтохозяйство» устранить проблему с превышением содержания мышьяка и хрома на мусорных полигонах.

Как сообщается на сайте суда, сотрудники Роспотребнадзора обнаружили, что на Гусинобродском и Левобережном полигонах содержание мышьяка в грунте превышает допустимые нормы в два раза, а хрома — до семи раз.

— Изучив все обстоятельства и доказательства по делу, суд возложил на МУП «САХ» (С 2004 года АО «САХ». — Ред.) обязанность провести мероприятия по уменьшению массовой доли содержания мышьяка и хрома до гигиенических нормативов, — говорится в сообщении суда.

Согласно решению суда, предприятие обязано использовать земельные участки в соответствии с санитарными нормами и правилами. Решение суда ещё не вступило в законную силу.

В МУП «САХ» обещают уточнить информацию и позже прокомментировать.

Ранее редакция сообщала о том, что «Спецавтохозяйство» оспаривает требования МинЖКХ Новосибирской области. Регоператор подал в суд иск на 36,1 млн рублей.