Врачи Новосибирска установили 3D-конструкцию 10-летнему мальчику с деформацией бедра

Десятилетний житель Кемерово с трёхлетнего возраста перенёс более десяти операций на правой ноге. Причина — деформация бедра, вызванная фиброзной дисплазией. Это довольно редкая аномалия развития костей, при которой нормальная костная ткань замещается фиброзно-костной.
— Он как-то поскользнулся дома и упал, мы приехали в травмпункт — врачи сказали, что это перелом бедра, загипсовали; но точный диагноз мы узнали позже. Спустя пару дней после травмы ребёнок продолжал плакать и жаловаться на сильную боль, мы записались на приём к доктору, выполнили полные обследования, которые выявили кисту в кости, — говорит отец маленького пациента.
Предыдущие операции были направлены на борьбу с патологической тканью. Но из-за этого деформация прогрессировала, и продолжали происходить переломы, которые неправильно срастались. Из-за этого семья обратилась в
— Мы предложили операцию с использованием 3D-пластины, специально изготовленной из титана для конкретного пациента с помощью аддитивных технологий, — пояснил Вадим Кожевников, к.м.н., заведующий отделением детской и подростковой ортопедии и вертебрологии ННИИТО.
На данный момент у маленького пациента постельный режим, после выписки он вернется к занятиям, но пока находится на домашнем обучении.
Специалистотмечает, что активную физическую нагрузку в дальнейшем врачи мальчику не запрещают.
Стоит отметить, что установленную ребенку конструкцию удалят позже, когда пластина выполнит свои задачи.
Ранее редакция сообщала о том, что за одну операцию подростку удалили опухоль и сделали пластику лица в Новосибирске.
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