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По делу о контрафактном алкоголе в Новосибирске арестовано имущество третьих лиц

  • 16/12/2024, 17:30
Автор: Юлия Данилова
По делу о контрафактном алкоголе в Новосибирске арестовано имущество третьих лиц
Ключевого фигуранта обвиняют в получении взяток на 69 млн рублей

Центральный районный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры по уголовному делу в отношении бывшего начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД России по Новосибирской области Владимира Вялкова и Дениса Арисова о наложении нового ареста на имущество третьих лиц до 25 мая 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Управления Судебного департамента в Новосибирской области. Вялков обвиняется в получении взяток, Аристов — в посредничестве во взяточничестве.

Источник редакции Infopro54 в правоохранительных органах пояснил, что речь может идти об имуществе, которое было куплено на полученные обвиняемым взятки и записано на третьих лиц.

Напомним, Владимира Вялкова задержали сотрудники УФСБ 11 апреля 2024 года в его загородном особняке.   К этому моменту силовик уже покинул пост в связи с утратой доверия.

В ноябре Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу экс-начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Его обвиняют в получении взяток на общую сумму более 69 миллионов рублей. По версии следствия, Вялков получил деньги за покровительство и обеспечение беспрепятственного незаконного оборота алкогольной продукции в Новосибирске и области. Также было установлено, что в деле о передаче взяток участвовал знакомый обвиняемого. Его считают посредником.

Постановлением суда арест на движимое и недвижимое имущество третьих лиц накладывался неоднократно. Последний раз его продляли до 9 декабря.

Владимир Вялков находится под стражей до мая 2025 года.

Ранее редакция сообщала о том, что за 11 месяцев 2024 года в Новосибирской области выявлено 403 преступления коррупционной направленности. Из них 170 фактов получения взяток. В коррупционных преступлениях подозреваются 50 сотрудников правоохранительных органов, из них 20 в получении взяток. 

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области.

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Рубрики : Право&Порядок Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : контрафактный алкоголь Арест имущество


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