Директора новосибирской турфирмы отправили на три года в колонию

Заельцовский районный суд вынес приговор директору новосибирской турфирмы «LifeTravel Premium» Анастасии Прохоренковой.

По данным следствия, в период с февраля по август 2024 года она похитила деньги у клиентов, заключая договоры по бронированию туров и авиабилетов. Общий ущерб от её действий составил около трёх миллионов рублей.

Всего на ее счету четыре эпизода мошенничества.

— Ей назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу.

Государственный обвинитель просил назначить Прохоренковой наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом 150 000 рублей.

Напомним, что 3 декабря прокурор Заельцовского района Новосибирска Денис Головин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Прохоренковой.

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