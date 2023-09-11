2 сентября 42-летний мобилизованный Егор Мякин из Бердска погиб в зоне СВО. Об этом сообщили в администрации города.

Егор Мякин родился в Бердске 1981 году.

Погиб Мякин на территории ЛНР рядом с населённым пунктом Кременная. Прощание состоялось 11 сентября.

Напомним, что в Венгеровском районе Новосибирской области простятся с погибшим в зоне СВО Александром Юмобаевым 1990 года рождения. Он погиб 23 июня 2023 года. Сибиряк погиб при выполнении боевых задач на территории Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины.

Ранее редакция сообщала о том, что в зоне СВО погиб Андрей Шкредов из Куйбышевского района Новосибирска.