В зоне СВО погиб Андрей Шкредов из Куйбышевского района Новосибирска

В зоне СВО погиб житель Куйбышевского района Новосибирской области Андрей Шкредов. Об этом сообщили в районной администрации.

25 октября 2022 года Шкредова призвали в рамках частичной мобилизации. 30 августа 2023 года он погиб, выполняя боевые задачи.

Прощание с военным пройдёт 11 сентября.

Андрей Шкредов родился 26 мая 1979 года.

Напомним, что 26 августа в зоне СВО, погиб Иван Кухтиков — водитель разведывательного отделения штурмовой бригады. Он был родом из Черепаново.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области простятся с Александром Юмобаевым, погибшим в зоне СВО.