Мобилизованный из Новосибирской области освобождён из плена

Игорь К. из Новосибирской области вернулся домой после долгой службы. Его призвали в 2022 году, а освободили из плена 19 июня 2025-го благодаря обмену пленными.

Константин Терещенко, депутат горсовета Барабинска, рассказал, что боец попал в плен в июне прошлого года после ожесточенного боя, где получил ранение. В освобождении военнослужащего активно участвовали депутат Госдумы Александр Аксёненко и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

— Не передать чувство радости о новости про возвращение Игоря. Очень рад, что скоро семья с ним встретится. Очень надеюсь, что ещё один наш земляк Василий В. как можно скорее вернётся на Родину, — прокомментировал депутат Терещенко судьбу еще одного бойца из группы, пока остающегося в плену.

Боец из Барабинского района на данный момент проходит лечение и восстановление.

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