Новосибирские ученые разработали прибор для восстановления памяти после инсульта

В Новосибирске исследователи разработали прибор для восстановления памяти у пациентов после инсульта в рамках проекта «СиббиоНОЦ». Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

— Приборы для восстановления памяти в постинсультный период созданы за счет средств субсидии в рамках конкурса регионального Миннауки и инновационной политики среди субъектов инновационной деятельности на подготовку, осуществление трансфера и коммерциализацию технологий, включая выпуск опытной партии продукции, ее сертификацию, модернизацию производства, — говорится в сообщении.

У прибора нет аналогов в мировой практике. Технологии для реабилитации перенесших инсульт пациентов помогают избежать массивных кровотечений во время операции, что соответствует актуальным задачам медицины.

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