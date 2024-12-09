Мобильные пункты обогрева появились на дорогах Новосибирской области

В начале рабочей недели в Новосибирскую область пришли морозы. В Новосибирске 9 декабря температура воздуха составила от -14 до -17 градусов, в районах области было значительно холоднее. По прогнозам синоптиков, потепление ожидается только к воскресенью.

В связи с холодами на новосибирских трассах начали работать 30 мобильных пунктов обогрева.

— Они оснащены тепловыми пушками, инструментом для ремонта транспорта, проводами для прикуривания, теплой одеждой, пледами и валенками, дежурным сотовым телефоном, — сообщает пресс-служба ТУАДа по Новосибирской области.

В случае экстренной ситуации специалисты помогут водителю добраться до ближайшего тёплого места, а также, по его желанию, эвакуируют автомобиль в тёплый бокс.

Ранее редакция сообщала о том, что стали известны причины перебоев с отоплением в Новосибирске. Все неисправности находятся под постоянным наблюдением.