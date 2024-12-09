Экс-полицейский выстрелил в коллегу и получил срок в Новосибирске

В Новосибирске вынесли приговор местному жителю Дмитрию Леонову за стрельбу в полицейского.

Инцидент произошел в конце прошлого года. Пострадавший полицейский приехал на вызов в одну из квартир в Ленинском районе города.

Правоохранителям сообщили, что Леонов удерживает женщину против её воли. Стражи порядка вошли в квартиру с разрешения хозяина, но тот вспылил и достал пистолет ОСА.

— Дважды выстрелил из него в сторону сотрудника полиции, ранив того в левую руку, — сообщает Ленинский районный суд.

В этот момент он был под алкоголем.

Раненый полицейский с напарником смогли обезвредить и задержать стрелявшего. Впоследствии судебно-медицинская экспертиза оценила ранение руки как вред здоровью средней тяжести .

В суде обвиняемый свою вину не признал. Помимо условного срока в 4 года, суд запретил ему владеть охотничьим, пневматическим и травматическим оружием

Ранее редакция сообщала о том, что глава СК заинтересовался разборкой со стрельбой в Новосибирске. Поручено возбудить уголовное дело.