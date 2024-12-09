Экс-полицейский выстрелил в коллегу и получил срок в Новосибирске

В Новосибирске вынесли приговор местному жителю Дмитрию Леонову за стрельбу в полицейского.
Инцидент произошел в конце прошлого года. Пострадавший полицейский приехал на вызов в одну из квартир в Ленинском районе города.
Правоохранителям сообщили, что Леонов удерживает женщину против её воли. Стражи порядка вошли в квартиру с разрешения хозяина, но тот вспылил и достал пистолет ОСА.
— Дважды выстрелил из него в сторону сотрудника полиции, ранив того в левую руку, — сообщает Ленинский районный суд.
В этот момент он был под алкоголем.
Раненый полицейский с напарником смогли обезвредить и задержать стрелявшего. Впоследствии судебно-медицинская экспертиза оценила ранение руки как вред здоровью средней тяжести .
В суде обвиняемый свою вину не признал. Помимо условного срока в 4 года, суд запретил ему владеть охотничьим, пневматическим и травматическим оружием
Ранее редакция сообщала о том, что глава СК заинтересовался разборкой со стрельбой в Новосибирске. Поручено возбудить уголовное дело.
Источник фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru