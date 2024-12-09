Самый пьющий в 2024 году район назвали в Новосибирске

В Новосибирске выявили самые пьющие районы города. Удивительно, но возглавил антирейтинг самый интеллигентный, Советский район. Именно здесь находится единственный в области муниципальный вытрезвитель. Учреждение для алкогольных фанатов на Старом шоссе, 140/1 открыли в сентябре прошлого года, однако, недостатка в посетителях здесь не бывает.

— В центре имеется 21 койко-место, этого достаточно для размещения доставляемых и обратившихся граждан. С момента открытия и по 4 декабря услуги оказаны 3370 гражданам. Из них в 2023 году – 889, в 2024 году – 2481, — рассказали VN.ru в департаменте по социальной политике мэрии Новосибирска.

В этом году в вытрезвителе чаще всего обитали жители Советского района (590 человек), на втором месте – Первомайский район (512 человек), далее идут Железнодорожный (319) и Кировский (304) районы.

Самое пиковое время «доставки» — с 18.00 до 4.00. При этом наполняемость алкоотеля не зависит от дней недели и не имеет праздничной «привязки».

— По опыту прошлого Нового года можно сказать, что новогодние праздники не являются «пиковым» периодом, — добавили в городской администрации.

Напомним, ренессанс вытрезвителей стартовал в Новосибирске с принятия в первом чтении соответствующего законопроекта в ходе апрельской сессии в 2022 году. Тогда же некоторые депутаты, как говорится, со знанием дела спорили о целесообразности восстановления сети заведений для любителей горячительных напитков, функции которых на тот момент исполняла больница №34. В октябре того же года полномочия по контролю и обеспечению деятельности вытрезвителей были переданы мэрии Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников категорично высказался против создания в регионе вытрезвителей.