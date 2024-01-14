Мобильные туалеты установят на остановках в Новосибирске

В Новосибирске объявлен аукцион на оказание услуг по предоставлению в аренду мобильных телефонов на конечных остановках общественного транспорта. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает МБУ Новосибирска «Центр организации дорожного движения». За работы учреждение готово заплатить 14 миллионов рублей.

В заявке указано, что исполнитель должен будет выгрузить 36 туалетных кабин, установить их и обеспечить заправку биореагентом. Обслуживание мобильных туалетов так же будет возложено на победителя тендера.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 22 января. Согласно обозначенным срокам завершения установочных работ для исполнителя, мобильные туалеты должны быть готовы к 31 декабря 2024 года.

Ранее редакция сообщала об объявленном на сайте госзакупок аукционе на подрядчика с вертолётом на 2024 год. В качестве заказчика выступает региональное ГБУ «Станция скорой медицинской помощи».