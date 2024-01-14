Пешеход погиб в ДТП с двумя автомобилями в Новосибирске

В Ленинском районе Новосибирска в ДТП с участием двух автомобилей погибла женщина-пешеход. Авария произошла 13 января в 16:35 на улице Хилокской. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

— Автомобиль «Лексус Rx-300», под управлением 39-летнего мужчины, двигался по улице Хилокской, со стороны улицы Петухова, в сторону улицы Толмачевская. Напротив дома №1Б, он выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль «Ниссан Жук», за рулем которого была 39-летняя женщина. После столкновения Лексус вынесло на тротуар, где он наехал на пешехода, — сообщили в ведомстве.

Пострадавшую 51-летнюю женщину госпитализировали в медучреждение, где от полученных травм она скончалась.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее редакция сообщала о гибели жителя Новосибирской области в новогоднюю ночь — мужчина переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.