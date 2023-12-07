Новосибирские медики потратят 95 млн на аренду вертолёта

На сайте госзакупок появилось объявление об аукционе на подрядчика с вертолётом на 2024 год. В качестве заказчика указано ГБУ «Станция скорой медицинской помощи» Новосибирской области. Начальная цена лота ― 95,1 миллионов рублей.

Победителю тендера предстоит выполнять полёты для нужд санавиации: эвакуировать пациентов, доставлять медицинские грузы на территории всей Новосибирской области. Контракт будет заключён на период с 1 января по 28 декабря 2024 года.

Помимо требований к году выпуска — авиасудно должно быть произведено в России не раньше 1 января 2014 года. В контракте также прописаны следующие условия: максимальная дальность полёта должна составлять не менее 1 тысячи километров. На корпус борта придётся нанести ливрею с красным крестом, а в кабине должны быть места для четырёх медиков и двоих пациентов.

Итоги аукциона подведут после 14 декабря 2023 года.

Ранее редакция сообщала о том, что «Национальная служба санитарной авиации» стала единственным участником аукциона.