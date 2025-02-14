Модернизация сети завершилась в Октябрьском районе Новосибирска

Цифровая экосистема МТС обновила оборудование в нескольких зданиях жилого комплекса «Лазурный» и МЖК «Восточный», а также внедрила новую инфраструктуру в ряде домов жилмассива Энергостроителей и микрорайона «Европейский берег».
— В прошлом году аналогичные работы проходили на Бориса Богаткова, а также в таких жилых комплексах, как Панорама, Европейский берег, Infinity и Да Винчи, плюс в нескольких домах Краснообска и Южно-Чемского микрорайона. Мы продолжаем наше стремление к развитию фиксированной сети, — отмечает Алексей Пахомов, директор МТС в Новосибирской области.
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