«Я — враг народа»: сибиряк рассказал, как стал экстремистом и чем для него обернулась любовь к АУЕ*

В первый раз житель Кемеровской области Владимир Тараненко** «загремел» за решётку в далёком 2009 году, когда в драке нанёс серьёзные увечья своему оппоненту. Позже добавился срок за хранение наркотиков, самоуправство и вымогательство. Почти треть своей жизни сибиряк скитается по колониям. Однако роковой для него стала статья за экстремизм, к которой его привёл нездоровый интерес к АУЕ* («Арестантский уклад един»).

Как он сам признаётся, «слушал не тех людей» и свернул не на ту «дорожку».

— Я поинтересовался, что такое АУЕ , мне дали почитать. В тюрьме «раскрутился» по статье 282 УК РФ, экстремизм. Раскрутился (на тюремном жаргоне — совершил преступление в местах лишения свободы), конечно, по глупости и по какой-то дурости. Думал, что правильно, не слушал тех, кого надо слушать, — рассказывает заключённый Владимир Тараненко.

Тогда сибиряк не думал о последствиях, зато теперь тщательно подбирает слова.

По вновь обретённой статье ему ужесточили режим содержания и отправили в колонию в Новосибирской области.

— Эта статья подразумевает, что я должен находиться за тысячи километров от места совершения преступления и в строгих условиях. Меня отправили в дальнюю точку Новосибирска — посёлок Табулга. Я 1 год и 10 месяцев просидел один: то в изоляторе, то в карцере, то ещё где-нибудь. Выпустят ненадолго, дадут поговорить с сокамерником и убирают его. Я бы пошел храм строить, я бы пошел хоть что делать, хоть за животными убирать, но чтобы быть чище, чем это окружение, которое меня окружает, — признаётся осуждённый.

Близкие к Владимиру не приезжают — слишком далеко, объясняет он. Последний раз с родными кемеровчанин виделся осенью 2023 года. На их глазах производилось задержание новоиспечённого АУЕшника. На тот момент на свободе ему удалось погулять пять месяцев.

Последствия выбора Владимира ударили не только по нему самому, но негативно отразились и на его семье.

— Вы знаете, я теперь враг народа. Меня считают врагом народа. Мой отец пришёл уголь выписывать, а ему говорят: «А вам льготы не положены. У вас сын экстремист». От этого одни проблемы. Вот эта статья и эти три буквы — это всё, это беда. Это значит, ты уже никогда не найдёшь себя в жизни, — со слезами на глазах заявляет Тараненко.

Сейчас он вполне искренне говорит, что совершил ошибку. На откровенный разговор Владимир решился, чтобы предостеречь других от опасных «соблазнов», особенно молодёжь.

— Почему вокруг этого такой ажиотаж? Дошло до того, что в школах вымогательство денег. Кричат: «Мы АУЕ!». Не надо фанатеть по кому-то и создавать себе кумиров, тогда и не будет никаких АУЕ, — заявляет раскаявшийся «сиделец».

Собеседник признается, что нынешний срок ему даётся особенно сложно. Наконец-то пришло осознание того, что натворил и бездарно отправил в утиль свои молодые годы.

— Тяжело смотреть и понимать, что жизнь проходит мимо тебя. Можно было всего этого избежать. Этого всего мне не нужно было. В той ситуации мне нужно было как-то обойти это, а не лезть на рожон. Когда я находился в СИЗО, один человек мне сказал: «Сел — сиди спокойно». Я его не услышал. Если бы отмотать время… Сейчас я бы тому себе сказал то же самое: «Сиди спокойно». Это все по глупости. Я так в этом раскаиваюсь, — говорит обитатель новосибирской колонии.

Как рассказал представитель ГУФСИН по Новосибирской области, со всеми, кто попадает в СИЗО и исправительные колонии региона, сотрудники ведомства проводят профилактические беседы и предупреждают о последствиях приверженности к АУЕ и другим экстремистской деятельности в местах лишения свободы.

— Доводится информация о том, что данное движение является запрещённым, его деятельность признана на территории России экстремистской. Однако некоторые осужденные пытаются принимать участие в этом и нарушать действующее законодательство. Ни один такой случай не останется без нашего внимания, — пояснил капитан внутренней службы Олег Огуля.

Он добавил, что действия осуждённого Тараненко были выявлены и пресечены сотрудниками УФСБ по Кемеровской области совместно с коллегами из регионального ГУФСИН.

— На свободе у меня семья, жена и уже взрослая дочь (приёмная — прим. Редакции), работа, где меня ждут. До нового срока я начал строительство дома. По возвращению планирую его достроить. У меня большие планы на жизнь. Не всегда же я жил преступником и отпетым головорезом. Да, совершал все эти преступления, каюсь, вот моя голова. За это я уже понёс наказание, — заверяет Владимир Тараненко.

На свободу он выйдет в мае этого года. Сибиряк планирует вернуться в родное Кемерово. По словам Владимира, его ждут на заводе, где он работал стекольщиком до того, как в очередной раз попасть в места не столь отдалённые. Только вот нет никакой гарантии, что жизнь его будет прежней.

*Признано экстремистским и его деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

**Внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.