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По оценкам экспертов, рынок наружной рекламы в Новосибирске достиг 1,8 млрд рублей

  • 14/02/2025, 14:00
Автор: Юлия Данилова
По оценкам экспертов, рынок наружной рекламы в Новосибирске достиг 1,8 млрд рублей
Ключевым трендом стала цифровизация конструкций

Диджитализация расширяет рекламные площади

Рынок наружной рекламы в Новосибирске развивается несмотря на демонтаж рекламных конструкций. Вместо них на улицах появляются новые. По итогам 2024 года на территории города были размещены около 2,1 тысячи отдельно стоящих рекламных конструкций. По сравнению с началом года их количество не изменилось. Об этом редакции Infopro54 сообщили в управлении наружной рекламы мэрии города Новосибирска.

— Все конструкции размещены на основании договоров и разрешений на установку и эксплуатацию, выданных мэрией города Новосибирска. Поскольку договоры заключаются как с крупными рекламораспространителями, так и с имеющими одну-две рекламные конструкции, предоставление информации о количестве конструкций у каждого рекламораспространителя не представляется возможным, — пояснили редакции в муниципалитете.

По данным Admetrix*, по состоянию на декабрь 2024 года, на улицах Новосибирска были размещены 1,73 тысячи рекламных конструкций стандартного формата. Это на 1,3% больше, чем годом ранее, пояснили в Admetrix в ответ на запрос Infopro54. В целом по России на долю Новосибирска в 2024 году пришлись 4,2% от конструкций.

По рекламным поверхностям прирост наблюдался более существенный — до 6,1 тысячи (+17,7%), что связано с активной цифровизацией: статичные конструкции заменяют на диджитальные, у которых число рекламных поверхностей в 10 раз больше.

В мэрии Новосибирска также считают, что ключевым трендом на рынке наружной рекламы в настоящее время является цифровизация рекламных конструкций.

Ценник на «наружку» вырос

В рублевом выражении собеседники редакции рынок наружной рекламы в городе оценить отказались. В муниципалитете редакции Infopro54 заявили, что «оценка объема рынка наружной рекламы не относится к полномочиям управления наружной рекламы мэрии города Новосибирска».

Эксперты Admetrix отметили, что пока не готовы дать цифру по рынку наружной рекламы в денежном выражении. Однако информацию о росте расходов в процентном соотношении по разным видам рекламы редакции предоставили.

Совокупные расходы на цифровую и классическую наружную рекламу в Новосибирске по итогам 2024 года увеличились на 31%, затраты на цифровую наружную рекламу выросли на 55%, а расходы на классическую «наружку» — на 16%. Доля затрат на диджитал-размещения в наружной рекламе в Новосибирске в 2024 году составила 47%, — пояснили эксперты Admetrix.

По данным компании, по общему объему затрат на наружную рекламу Новосибирск входит в топ-5 городов России: находится на пятом месте — (1,9% от всех расходов). 58,6% бюджетов на наружную рекламу по итогам года — в Москве, 11,4% — в Санкт-Петербурге, по 2,7% —  в Казани и Екатеринбурге.

В неформальном разговоре представители органов власти, обладающие информацией по рынку, отметили, что объем рынка «наружки» в 2024 году в Новосибирске приблизился к 1,8 млрд рублей.

Владимир Томко, управляющий партнер «Мелехов и Филюрин», представитель синдиката Conspiracy.Works, амбассадор АКАР в Новосибирске, отметил, что, по данным АКАР, по итогам первого полугодия 2024 года объем рынка наружной рекламы в городе составлял 753 млн рублей. Более-менее официальная информация о денежном объеме рынка наружной рекламы в Новосибирске в 2024 году должна появиться к концу первого квартала 2025-го.

— Однако не факт, что она будет отражать реальную ситуацию. Монополизация рынка, которую мы наблюдаем в Новосибирске после выхода на него «Русс Аутдор», подразумевает определенную специфику: аналитики будут видеть только то, что им захочет показать монополист. То есть рынок «наружки» постепенно будет становиться обособленным, как мы это наблюдаем на примере «телевизора», который уже давно перестал передавать в АКАР данные о своей рекламе, — комментирует Томко.

Напомним, Олег Хорошунов, который ранее занимал пост начальника управления художественного облика города, сообщал что по итогам 2023 года объем рынка наружной рекламы Новосибирска составлял 1,3 млрд рублей. То есть можно предположить, что за 2024 год он вырос на 600 млн рублей. Для сравнения: по итогам 2022 года объем рынка составлял около 900 млн рублей.

Аналитик рынка недвижимости портала Mestopro.ru Григорий Якобсон рассказал, что в среднем размещение на статичном баннере в 2024 году в Новосибирске стоило 40 тысяч рублей в месяц. С начала 2025 года цена выросла уже на 10%. Опрошенные Infopro54 участники рынка отмечают, что размещение рекламы на статичном баннере в центре города сейчас стоит минимум 110 тысяч рублей в месяц.

— Что касается цифровой рекламы, то у Dron после покупки «Дизайнмастера» RUSSом, нет фиксированной цены — там проходят аукционы с кучей параметров (место, длительность и т.д.). Средняя стоимость показа может быть от 35 копеек до 494 рублей, — пояснил собеседник редакции на условиях анонимности.

Напомним, ранее Олег Хорошунов заявлял, что из-за незаконной установки видеоэкранов город недополучает сотни миллионов рублей в год в виде платежей в бюджет. Ранее редакция сообщала о том, что от наружной рекламы в бюджет Новосибирска в 2024 году поступили 155 млн рублей. Годом ранее — 146,7 млн.

Недвижимость «ушла на улицу»

Наиболее активно наружную рекламу в 2024 году в Новосибирске использовали для продвижения своих продуктов компании, работающие в сфере недвижимости и строительства, — 18,5% от всех затрат. На долю компаний, предлагающих интернет-ресурсы и услуги, пришлись 16,7%, туризм и развлечения — 11,5%, финансовые услуги, банки — 9,9%, оптово-розничная торговля — 8,5%.

— В общей сложности на эти сферы по итогам 2024 года пришлись 65,1% от всех затрат на наружную рекламу в Новосибирске, — констатировали аналитики Admetrix.

В цифровую наружную рекламу в Новосибирске чаще всего вкладываются компании из категории интернет- ресурсов и услуг (24,8%), на втором месте — финансовые услуги и банки (11,9%), на третьем — недвижимость и строительство (11,3%). В топ-5 также входят туризм и развлечения (9,5%) и оптово-розничная торговля (8,2%).

По просьбе редакции эксперты Admetrix также составили топ-10 самых рекламируемых продуктов в наружной рекламе Новосибирска. На первом месте — продвижение жилых комплексов (9,9%), на втором — бытовые услуги (5,8%), на третьем — маркетплейсы (5,6%). При этом еще 3,9% составила реклама продажи квартир, то есть на продажи недвижимости с помощью «наружки» приходятся почти 14% от всех расходов.

Григорий Якобсон отмечает, что время взаимодействия с наружной рекламой крайне мало. Основная задача такой рекламы — популяризация названия бренда «где-то видел» или «часто вижу».

— Как эффект узнаваемости и присутствия бренда такая реклама необходима. Но она и затратна, крайне важно правильно выбирать посадочные места с точки зрения количества и качества трафика, — поясняет собеседник Infopro54.

Президент Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко связывает рост доли маркетплейсов в наружной рекламе с объединением Russ и Wildberries, а также их выходом на новосибирский рынок. Он напоминает, что сейчас это один из самых крупных операторов в стране по наружной рекламе.

— Мы видим, что в городах, особенно в центральной части Москвы, много наружной рекламы Wildberries с разными интересными кейсами. Считаю, что это хороший мостик между офлайн- и онлайн-торговлей, нацеленный на их сближение, — рассуждает эксперт. — Я не думаю, что маркетплейсу нужно обязательно двигать в этот канал рекламу. Эта история, скорее, нацелена на узнаваемость бренда по типу вирусной рекламы, когда и в «наружке», и в телевизоре, и в интернете, и в мобильном телефоне ты видишь информацию о конкретной площадке.

Он не исключил, что интерес к размещению в «наружке» со стороны оптовой и розничной торговли вполне может вырасти.

— Нашим селлерам я сегодня настоятельно советую развивать омниканальность: работать не только в онлайне, но и идти в сети. На мой взгляд, деление на онлайн- и офлайн-торговлю будет все больше сглаживаться. Этот тренд явственно виден, — констатировал Москаленко.

 

Как считали

*Обзор рынка наружной рекламы подготовлен на основе данных мониторинга и оценок исследовательской компании Admetrix. Данные собираются и обрабатываются ежемесячно методом визуальных инспекций всех рекламных конструкций стандартных форматов (щиты 3×6, ситиборды 2,7×3,7, суперсайты 4×12, 5×15, сити-формат 1,8×1,2, пиллары 3×1,4).

Мониторинг осуществляется в 50 городах России. Отдельная база данных мониторинга цифровых конструкций фиксирует 100% выходов рекламы.

Обзор не включает сегменты индор-рекламы и транзитной рекламы, так как эти виды размещений не охвачены регулярным мониторингом и измерениями аудитории.

 

Ранее редакция рассказывала о том, кто является ключевым игроком на рынке наружной рекламы в Новосибирске.

Фото Infopro54, автор: Татьяна Краснова.

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : наружная реклама


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