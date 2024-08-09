Александр Бастрыкин требует вернуть дело мигранта-мажора о ДТП под Новосибирском обратно в СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин требует вернуть дело по ДТП в Тогучине, в котором пострадали двое подростков. Изначально расследование ДТП находилось в ведении следователей, они и возбуждали уголовное дело. Однако прокурор изъял материалы и передал для дальнейшего расследования в полицию. Следствие обжаловало это решение в вышестоящем порядке.

Напомним, что в Тогучине мигрант сбил двух подростков, которые получили тяжёлые травмы. Суд не стал арестовывать мигранта.

– Родители пострадавших подростков высказывали опасения, что виновник может избежать привлечения к ответственности, – отмечается в сообщении СК.

Прокуратура Новосибирской области также не согласилась с решением Тогучинского суда и обжаловала его. Решать вопрос о мере пресечения для фигуранта повторно будут сегодня, 9 августа.

Но к этому моменту обвиняемый уже оказался под арестом. Его задержали и отправили в СИЗО на два месяца по делу о хулиганстве. Инцидент произошел еще в начале июня 2024 года, но местные правоохранители не стали сразу возбуждать дело. После общественного резонанса ситуация изменилась.

Ранее редакция сообщала о том, что мигранта-мажора, который стрелял в кафе и сбил на «Лексусе» подростков, арестовали под Новосибирском.