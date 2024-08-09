Отец заплатил 1,2 млн взрослому сыну ради крупного куша под Новосибирском

Жителю Искитима пришлось погасить задолженность перед своим уже взрослым сыном в размере 1,2 миллиона рублей. Сподвигли его к этому не угрызения совести, а перспектива получения крупной суммы денег.

По данным новосибирских приставов, мужчина не платил алименты около двух лет. У него не было ни официальной работы, ни имущества, подлежащего аресту. Чтобы сподвигнуть его начать выплаты, судебные приставы применили комплекс принудительных мер.

В 2023 году сыну должника исполнилось 18 лет, однако, долг перед ним у отца никуда не делся. Служители Фемиды переквалифицировали исполнительное производство, что обязывало сибиряка рассчитаться перед своим ставшим совершеннолетним чадом.

— Должник сообщил судебному приставу об официальном трудоустройстве. С его заработной платы начали удерживать задолженность. В среднем около 15 тысяч рублей ежемесячно поступают на счет взыскателя, — пояснили в УФССП по Новосибирской области.

Недавно мужчина сам пришел к приставам уточнить, как снять аресты с его банковских счетов, так как в ближайшее время ожидал поступление крупной суммы. В отделе ему пояснили, что это возможно только после полного погашения задолженности.

— Должник пополнил арестованный счет на 1 млн 218 тысяч рублей, которые зачли в счет алиментного долга. Кроме того, гражданин оплатил исполнительский сбор в 94 000 рублей. Деньги взыскатель уже получила. Все ограничения и запреты с мужчины сняли, — добавили в ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что житель Новосибирска не смог продать квартиру пока не рассчитался со своей несовершеннолетней дочерью.